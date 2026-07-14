В Тульской области за прошедшие сутки горел жилой дом и производственное помещение Фото: материалы пресс-служб.

По данным ГУ МЧС России по Тульской области, в регионе 13 июля потушено 2 техногенных пожара.

На улице Индустриальная в городском округе Донской возгорание в производственном помещении потушили на 30 квадратах 12 человек и 4 единицы техники от МЧС России. Пострадавших нет. Эвакуировано 200 человек.

На улице Трудовая в поселке Рудаково под Тулой пожар в частном жилом доме ликвидировали на 150 квадратах 23 огнеборца и 6 единиц техники от МЧС России. Пострадавших нет.

Спасатели МЧС России привлекались к ликвидации последствий 5 ДТП: два случая в Туле, по одному случаю реагирования в городском округе Донской, Узловском и Киреевском районах.