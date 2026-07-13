14 июля в Туле без электричества останутся десятки домов. Фото: Алексей ФОКИН.

Так, электричество отключат по следующим адресам:

с 9:00 до 16:00 - Административное зд-ие ЦПКиО ( вход в парк, теплица, насосы фантана и парка); ул. Ф. Энгельса, 66, 68, 68-б, 72; ул. Металлургов, 60, 62, 46, 48, 49, 50, 60-а, 62-г;

с 9:00 до 16:30 - ул. Революции, 6, 8; ул. Демонстрации, 8; ул. Ленина 22, Красноармейский пр-кт, 5;

с 9:00 до 17:00 - ул. Пролетарская, 71-87 (нечётн.), 79-а, 81-а, 81-б, 83-б; ул. Плеханова, 1-43 (нечётн.), 2-42 (чётн.), 2-а, 4-а; п. Трудовой: ул. Володарского, 2-22 (чётн.), 1, 3, 4-а, 6-а; ул. Мичурина, 1-17 (нечётн.), 2, 7-а; ул. Октябрьская, 1, 2, 7 ул. Чапаева, 1-7 (нечётн.), 2-12 (чётн.);

с 9:00 до 17:30 - ул. Галкина, 31, 31-а, 33; ул. Октябрьская, 87, 83, 89, 93-95; ул. Максимовского, 4.