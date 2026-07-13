Прокуратура защитила права родителей участника специальной военной операции в Тульской области Фото: Алексей ФОКИН.

Прокуратура города Щекино Тульской области признала фиктивным брак погибшего участника СВО. Было установлено, что в ноябре 2025 года 50-летний военнослужащий заключил брак с малознакомой ему 27-летней жительницей региона. Материалы прокурорской проверки подтвердили, что совместного хозяйства с супругой они не вели, женщина намерений создавать семью не имела. Основной целью заключения брака являлось получение социальных гарантий и компенсаций, положенных члену семьи военнослужащего.

После гибели щекинца в зоне боевых действий СВО надзорное ведомство обратилось в суд с иском о признании брака недействительным.

Заявленные требования суд расценил как достаточно убедительные, и они были удовлетворены. Таким образом, благодаря вмешательству прокуратуры права других членов семьи участника специальной военной операции на меры государственной поддержки были восстановлены.