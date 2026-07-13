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НовостиОбщество13 июля 2026 14:24

Тульские наставники отмечены президентом России Владимиром Путиным

Соответствующие указ и распоряжение о награждении подписал глава государства
Игорь КОПЫТОВ
Тульские наставники отмечены президентом России Владимиром Путиным

Тульские наставники отмечены президентом России Владимиром Путиным

Фото: Алексей ФОКИН.

В списке отмеченных - люди, которые своим ежедневным трудом вносят огромный вклад в развитие нашего региона и всей страны. Так, за заслуги в профессиональном становлении молодых спорсменов и активную наставническую деятельность знаком отличия «За наставничество» награждена Тамара Дмитриевна Овсянникова - тренер-преподаватель тульской Спортивной школы олимпийского резерва «Юность».

За заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу Благодарность Президента Российской Федерации объявлена Галине Станиславовне Новиковой - учителю средней общеобразовательной школы № 18» из Новомосковска.