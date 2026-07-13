Тульские наставники отмечены президентом России Владимиром Путиным Фото: Алексей ФОКИН.

В списке отмеченных - люди, которые своим ежедневным трудом вносят огромный вклад в развитие нашего региона и всей страны. Так, за заслуги в профессиональном становлении молодых спорсменов и активную наставническую деятельность знаком отличия «За наставничество» награждена Тамара Дмитриевна Овсянникова - тренер-преподаватель тульской Спортивной школы олимпийского резерва «Юность».

За заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу Благодарность Президента Российской Федерации объявлена Галине Станиславовне Новиковой - учителю средней общеобразовательной школы № 18» из Новомосковска.