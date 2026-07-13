Управляющую компанию в Куркино обязали устранить протечки в многоквартирных домах. Фото: Алексей ФОКИН.

Прокуратура Куркинского района выявила серьезные нарушения в работе управляющей компании ООО «МИС», которая обслуживает несколько многоквартирных домов в поселке.

В ходе проверки соблюдения жилищного законодательства инспекторы обнаружили, что организация халатно относится к содержанию общего имущества. В частности, на улицах Ленина, Комсомольской, Спортивной и Школьной из-за текущих крыш в подъездах образовались мокрые пятна на стенах, а штукатурка и другая отделка начали отваливаться.

Для исправления сложившейся ситуации надзорное ведомство вынесло обязательные предписания. Теперь коммунальщики должны в кратчайшие сроки устранить все недочеты и привести здания в надлежащий вид.