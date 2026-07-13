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НовостиЗвезды13 июля 2026 13:44

Тулячка стала лауреатом Международного фестиваля этнической музыки и ремесел «Мир Сибири»

В финале ей противостояли 34 участника
Игорь КОПЫТОВ
Тулячка стала лауреатом Международного фестиваля этнической музыки и ремесел «Мир Сибири»

Тулячка стала лауреатом Международного фестиваля этнической музыки и ремесел «Мир Сибири»

Фото: Алексей ФОКИН.

Солистка Образцовой фольклорно-этнографической студии «Купина» Каменецкого центра культуры и досуга Ярослава Мухина удостоена звания Лауреата Международного фестиваля этнической музыки и ремёсел «Мир Сибири». В нем приняли участие несколько сотен представителей разных стран мира, а в финал вышли лишь 34 участника.

Выступление Ярославы проходило в номинации «Солист-вокалист». Юная тулячка представила две разноплановые вокально-хореографические композиции. Первый номер, основанный на тульской традиции и воссоздающий образ встречи двух девушек на Епифанской ярмарке, сочетал песенный фольклор с элементами танца. Вторая работа была посвящена архангельской сказке Севера.