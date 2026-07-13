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НовостиОбщество13 июля 2026 13:07

В Тульской области будут судить новомосковца за махинации с социальными выплатами

Он обманом завладел 350 тысячами рублей
Игорь КОПЫТОВ
В Тульской области будут судить новомосковца за махинации с социальными выплатами

В Тульской области будут судить новомосковца за махинации с социальными выплатами

Фото: Алексей ФОКИН.

Новомосковский районный суд рассмотрит уголовное дело по обвинению мужчины в хищении денежных средств при получении социальных выплат.

Житель Новомосковска весной 2025 года путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений о его материальном положении и обманом сотрудников Управления соцзащиты оформил на себя выплату, предназначенную малоимущим гражданам на осуществление предпринимательской деятельности в размере 350 000 руб. Однако исполнять социальный контракт не стал. В связи с этим все полученные им средства были оценены как нецелевое использование и принадлежат не только возврату, но и дополнительному наказанию.

Заседание по делу уже назначено.