В Тульской области будут судить новомосковца за махинации с социальными выплатами Фото: Алексей ФОКИН.

Новомосковский районный суд рассмотрит уголовное дело по обвинению мужчины в хищении денежных средств при получении социальных выплат.

Житель Новомосковска весной 2025 года путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений о его материальном положении и обманом сотрудников Управления соцзащиты оформил на себя выплату, предназначенную малоимущим гражданам на осуществление предпринимательской деятельности в размере 350 000 руб. Однако исполнять социальный контракт не стал. В связи с этим все полученные им средства были оценены как нецелевое использование и принадлежат не только возврату, но и дополнительному наказанию.

Заседание по делу уже назначено.