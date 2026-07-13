В Туле временно закрыли кафе «Натура» из-за кишечной инфекции у посетителя. Фото: Алексей ФОКИН.

В Туле приостановлена работа кафе «Натура», расположенного на улице Болдина. Поводом для проверки стало сообщение о том, что один из посетителей заведения заразился кишечной инфекцией. Специалисты регионального управления Роспотребнадзора провели расследование и обнаружили в кафе серьезные проблемы.

Инспекторы выявили грубые нарушения санитарных норм, которые создают прямую угрозу здоровью людей. Выяснилось, что на кухне не соблюдаются технологии приготовления пищи и правила обработки инвентаря. Кроме того, к работе допускали сотрудников, у которых не было действующих медицинских книжек и отметок о прохождении обязательного медосмотра и гигиенического обучения.

Из-за выявленных нарушений Роспотребнадзор составил протокол о временном приостановлении деятельности кафе. Сейчас все материалы дела переданы в суд, который примет окончательное решение о закрытии заведения.