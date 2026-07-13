Жительница Венева лишилась 1,5 миллиона рублей из-за мошенников под предлогом борьбы с терроризмом. Фото: Алексей ФОКИН.

За минувшую пятницу и выходные восемь жителей Тульской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве. Жертвами злоумышленников стали граждане в возрасте от 23 до 82 лет. Общая сумма переведенных аферистам средств составила более 4 миллионов 918 тысяч рублей.

Наибольший ущерб понесла 45-летняя жительница Веневского района. Неизвестные связались с ней через мессенджер и представились сотрудниками государственных ведомств. Они заявили, что через банковские счета женщины проводятся незаконные финансовые операции, связанные с финансированием террористических организаций. Чтобы якобы предотвратить это, аферисты убедили потерпевшую передать крупную сумму денег через курьера. В итоге женщина лишилась 1 миллиона 500 тысяч рублей.

В настоящее время правоохранительные органы проводят процессуальную проверку. По ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.