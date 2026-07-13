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НовостиПроисшествия13 июля 2026 10:57

В ДТП на улице Каминского в Туле пострадал 33-летний мужчина

Участниками аварии стали автомобили Chevrolet и Kia
Михаил КОРЕНЮГИН
В ДТП на улице Каминского в Туле пострадал 33-летний мужчина.

В ДТП на улице Каминского в Туле пострадал 33-летний мужчина.

Фото: Алексей ФОКИН.

В Туле на улице Каминского вечером 11 июля произошло ДТП. Там примерно в 22:00 столкнулись две легковушки. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ГИБДД.

- 30-летний мужчина, управляя автомобилем Chevrolet Lacetti, совершил столкновение с автомобилем Kia Optima, под управлением 25-летней девушки, - делится подробностями тульская Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадал 33-летний мужчина-пассажир автомобиля Chevrolet. Его госпитализировали с различными травмами.