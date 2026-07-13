Выставка к 200-летию Салтыкова-Щедрина откроется в Туле. Фото: Алексей ФОКИН.

15 июля 2026 года в культурно-выставочном комплексе «Л. Н. Т.» на улице Металлистов в Туле откроется новая выставка. Мероприятие приурочено к 200-летию со дня рождения Михаила Салтыкова-Щедрина. Проект подготовили совместно с Тверской областной картинной галереей и Государственным архивом Тульской области.

Основу экспозиции составят иллюстрации к роману История одного города от авторов разных поколений. Также здесь покажут архивные документы о службе писателя в Туле. Дополнят картину предметы быта той эпохи из фондов музея Ясная Поляна. Среди них французский подсвечник середины XIX века, тульский самовар конца 1860-х годов и старинные дорожные часы. Эти вещи помогут лучше понять творческий мир автора и быт описанного им времени.

Тула занимает важное место в биографии сатирика. С декабря 1866 по октябрь 1867 года он служил в Тульской казенной палате. Впечатления от этой работы позже нашли отражение в его главном романе, где он показал жизнь вымышленного города Глупова. На выставке также затронут тему знакомства Щедрина со Львом Толстым в 1856 году. Писатели уважали друг друга, но их творческие позиции часто не совпадали, что приводило к взаимной критике.

Торжественное открытие выставки состоится в 16:00. Экспозиция будет работать для посетителей до 23 августа 2026 года.

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