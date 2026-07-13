Сборная Тульской области стала бронзовым призером чемпионата ЦФО по северной ходьбе.

Фото: Алексей ФОКИН.
12 июля в Москве на Квадродромном комплексе прошел чемпионат Центрального федерального округа по спортивному туризму в дисциплине северная ходьба.
Сборная команда Тульской области продемонстрировала высокую физическую подготовку, выносливость и сплоченность. По итогам соревнований тульские спортсмены завоевали почетное третье место в общекомандном зачете.
В турнире приняли участие сильнейшие сборные из регионов ЦФО, включая команды Москвы, Ивановской, Липецкой и Смоленской областей.