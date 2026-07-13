Житель Москвы лишился автомобиля BMW за повторную пьяную езду в Туле.

Фото: Алексей ФОКИН.
Зареченский районный суд Тулы вынес приговор 44-летнему жителю Москвы Алексею Рыжкову. Он признан виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения. Инцидент произошел 28 октября 2025 года на улице Токарева в Туле.
Сотрудники ДПС остановили его машину и выявили признаки алкогольного опьянения, но водитель отказался проходить медицинское освидетельствование. Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение.
Суд учел позицию прокурора и назначил наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей. Также осужденный лишен права управлять транспортными средствами на срок 2 года 10 месяцев. Кроме того, его автомобиль марки BMW X5 конфискован в доход государства.