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НовостиОбщество13 июля 2026 8:25

Житель Кимовска получил 200 часов обязательных работ за неуплату уголовного штрафа

Суд заменил взыскание в 60 тысяч рублей на принудительный труд после игнорирования требований приставов
Михаил КОРЕНЮГИН
Житель Кимовска получил 200 часов обязательных работ за неуплату уголовного штрафа.

Житель Кимовска получил 200 часов обязательных работ за неуплату уголовного штрафа.

Фото: Алексей ФОКИН.

Житель Кимовска Тульской области будет вынужден отработать 200 часов обязательных работ из-за неуплаты уголовного штрафа. Исполнительное производство в отношении 32-летнего мужчины находилось на контроле у судебных приставов Кимовского и Куркинского районов. Ранее суд признал его виновным в краже по статье 158 УК РФ и назначил наказание в виде штрафа размером 60 тысяч рублей.

Судебный пристав официально уведомил должника о необходимости погасить задолженность и подробно разъяснил возможные последствия игнорирования требований. Мужчине также сообщили о законной возможности оформить рассрочку платежа через суд. Однако гражданин проигнорировал все предупреждения и не предпринял никаких шагов для оплаты штрафа.

Из-за этого бездействия судебный пристав был вынужден направить в суд представление о замене денежного взыскания на иной вид наказания. В итоге суд удовлетворил ходатайство и заменил неоплаченный штраф на 200 часов обязательных работ.