Житель Кимовска получил 200 часов обязательных работ за неуплату уголовного штрафа. Фото: Алексей ФОКИН.

Житель Кимовска Тульской области будет вынужден отработать 200 часов обязательных работ из-за неуплаты уголовного штрафа. Исполнительное производство в отношении 32-летнего мужчины находилось на контроле у судебных приставов Кимовского и Куркинского районов. Ранее суд признал его виновным в краже по статье 158 УК РФ и назначил наказание в виде штрафа размером 60 тысяч рублей.

Судебный пристав официально уведомил должника о необходимости погасить задолженность и подробно разъяснил возможные последствия игнорирования требований. Мужчине также сообщили о законной возможности оформить рассрочку платежа через суд. Однако гражданин проигнорировал все предупреждения и не предпринял никаких шагов для оплаты штрафа.

Из-за этого бездействия судебный пристав был вынужден направить в суд представление о замене денежного взыскания на иной вид наказания. В итоге суд удовлетворил ходатайство и заменил неоплаченный штраф на 200 часов обязательных работ.