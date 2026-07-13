В тульскую колонию пытались передать наркотики в тюбиках из-под зубной пасты. Фото: Алексей ФОКИН.

В исправительной колонии №6, расположенной в Тульской области, сотрудники оперативного отдела предотвратили проникновение наркотиков на режимный объект. Запрещенные вещества поступили в учреждение под видом обычной посылки для одного из заключенных.

Во время стандартной проверки в комнате приема передач инспекторы обратили внимание на подозрительное содержимое бандероли. Внутри находились четыре пластиковых контейнера, заполненные темно-бурым веществом. Однако самое интересное скрывалось дальше: наркотики были замаскированы под предметы личной гигиены. Запрещенный груз упаковали в два обычных тюбика из-под зубной пасты, рассчитывая, что такая хитрость поможет обойти досмотр.

Изъятые контейнеры немедленно передали специалистам отдела контроля за оборотом наркотиков ОМВД по Новомосковску. Образцы отправили в экспертно-криминалистический центр УМВД по Тульской области для проведения исследования. Лабораторный анализ подтвердил, что изъятое вещество является наркотическим средством - гашишем. Общий вес запрещенного груза составил 2,8 грамма.

По результатам экспертизы следственный отдел ОМВД по Новомосковску возбудил уголовное дело. Одновременно с этим администрация колонии провела собственное расследование и установила личности людей, организовавших попытку контрабанды. Все причастные к этому инциденту понесут наказание в соответствии с российским законодательством.