Тульский АКМ подписал четырех новых игроков. Фото: Алексей ФОКИН.

Тульский хоккейный клуб АКМ усилил состав сразу четырьмя новичками. В клуб перешли три опытных игрока с опытом выступлений в Высшей и Континентальной хоккейных лигах, а также один молодой перспективный защитник.

Нападающий Сергей Колесников провел в ВХЛ 255 матчей и набрал 87 очков. В прошлом сезоне за «Зауралье» он заработал 23 балла в 47 играх. Ранее форвард выступал за «Дизель», «Горняк», «Омские Крылья», «Сокол», «Юнисон-Москва» и «Тамбов».

Защитник Эмиль Нургалиев имеет опыт игры в КХЛ, где провел 69 матчей. В ВХЛ он сыграл 135 встреч и набрал 37 очков, а в 2019 году стал чемпионом лиги в составе «Сарыарки». Также хоккеист выступал за «Металлург» и «Динамо СПб».

Еще один защитник Аким Тришин в минувшем сезоне стал лучшим ассистентом среди защитников в плей-офф ВХЛ. За «Рязань-ВДВ» он провел 66 матчей и набрал 35 баллов. В КХЛ хоккеист сыграл 92 матча за «Спартак» и «Сочи».

Четвертым новичком стал 20-летний защитник Арсений Бабенко. Молодой игрок ранее выступал в Молодежной хоккейной лиге за «Тюменский Легион».