Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 июля 2026 7:19

Росгвардейцы пресекли более 40 правонарушений за неделю в Тульской области

Экипажи вневедомственной охраны более 190 раз выезжали по сигналу тревоги
Михаил КОРЕНЮГИН
Росгвардейцы пресекли более 40 правонарушений за неделю в Тульской области.

Росгвардейцы пресекли более 40 правонарушений за неделю в Тульской области.

Фото: Алексей ФОКИН.

В Тульской области подвели итоги работы групп задержания вневедомственной охраны Росгвардии за прошедшую неделю. Экипажи силовиков более 190 раз выезжали по сигналу тревоги.

Дополнительно росгвардейцы 13 раз выезжали по вызовам из дежурных частей территориальных органов внутренних дел для обеспечения общественного порядка и безопасности людей.

В ходе несения службы и реагирования на экстренные сообщения бойцы сумели пресечь более 40 административных правонарушений. При этом патрулирование маршрутов для охраны общественного порядка продолжается в регионе в круглосуточном режиме.