Росгвардейцы пресекли более 40 правонарушений за неделю в Тульской области. Фото: Алексей ФОКИН.

В Тульской области подвели итоги работы групп задержания вневедомственной охраны Росгвардии за прошедшую неделю. Экипажи силовиков более 190 раз выезжали по сигналу тревоги.

Дополнительно росгвардейцы 13 раз выезжали по вызовам из дежурных частей территориальных органов внутренних дел для обеспечения общественного порядка и безопасности людей.

В ходе несения службы и реагирования на экстренные сообщения бойцы сумели пресечь более 40 административных правонарушений. При этом патрулирование маршрутов для охраны общественного порядка продолжается в регионе в круглосуточном режиме.