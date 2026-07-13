Тульские легкоатлетки завоевали золото и серебро на первенстве России. Фото: Алексей ФОКИН.

В Смоленске проходят крупные соревнования по легкой атлетике, собравшие талантливых бегунов со всей страны. Программа турниров включает классический бег, барьерный спринт, спортивную ходьбу, прыжки и эстафеты. Спортсменки из Тульской области успешно преодолели дистанции и пополнили медальную копилку региона двумя наградами.

На первенстве России среди юниорок до 23 лет блистала Карина Кочеткова. Она выступила в дисциплине бег на 400 метров с барьерами. Тульская атлетка продемонстрировала отличную скорость и финишировала с результатом 57,18 секунды, что принесло ей золотую медаль соревнований.

Во всероссийских стартах среди девушек до 18 лет отличилась Анна Костина. Представительница Тулы соревновалась в спринте на 200 метров. Она преодолела дистанцию за 25,37 секунды и завоевала серебряную награду.