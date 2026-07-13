В Тульской области за прошедшие сутки потушили четыре пожара. Фото: материалы пресс-служб.

За прошедшие сутки в Тульской области не зафиксировано чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах. При этом сотрудники экстренных служб 4 раза выезжали на тушение техногенных пожаров и 1 раз привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия в Туле.

Два возгорания произошло в рабочем поселке Арсеньево. Сначала огнеборцы потушили горящий мусорный контейнер на улице Парфенова. Чуть позже на улице Колхозной загорелся частный жилой дом. Пожар ликвидировали на площади 36 квадратных метров. В обоих случаях обошлось без пострадавших.

В Новомосковске на улице Трудовые резервы произошел пожар в квартире на 5 этаже многоквартирного дома. Спасатели оперативно справились с огнем на площади 3 квадратных метра. Благодаря их действиям удалось спасти 8 человек. Пострадавших в этом инциденте нет.

Еще одно возгорание зафиксировали в поселке Пахомово Заокского района. Там на улице Новая загорелась хозяйственная постройка. Огнеборцы ликвидировали пламя на площади 48 квадратных метров. Жертв и пострадавших также удалось избежать.