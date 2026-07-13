В Щекино восстановили водоснабжение и электричество в доме, пострадавшем от атаки БПЛА. Фото: Алексей ФОКИН.

В Щекино завершили работу оперативные службы на месте повреждения многоквартирного дома, которое произошло в ходе отражения атаки беспилотника.

Специалисты установили, что в результате инцидента частично повреждены кровля и потолочное перекрытие только в одной квартире. Других разрушений в доме не зафиксировано. Пострадавших в результате атаки нет.

Все жильцы, за исключением владельцев поврежденной квартиры, уже смогли вернуться в свои дома. Водоснабжение и электроснабжение в здании полностью восстановлены. Сейчас газовая служба проводит техническое обследование подъезда, чтобы возобновить подачу газа.

В ближайшее время начнутся восстановительные работы на кровле и ремонт поврежденной квартиры.