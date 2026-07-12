В Тульской области за сутки потушили три пожара. Фото: Алексей ФОКИН.

За прошедшие сутки 11 июля в Тульской области не зафиксировано ни одной чрезвычайной ситуации и происшествий на водных объектах. При этом сотрудники экстренных служб три раза выезжали на тушение техногенных пожаров.

Первое возгорание произошло в городе Донской. В микрорайоне Центральный на улице Солнечной загорелся частный жилой дом. Огнеборцы ликвидировали пламя на площади 22 квадратных метра. К месту происшествия прибыли 11 спасателей и 3 единицы специальной техники МЧС России. Обошлось без пострадавших.

Еще один инцидент случился в поселке Молодежный городского округа Тула. На улице Центральной огонь охватил сразу четыре гаража. Спасатели справились с возгоранием на площади 60 квадратных метров. В тушении участвовали 15 человек и 5 единиц спецтехники.

Третий пожар произошел в поселке Красино городского округа Ефремов. Там горел частный жилой дом. Площадь возгорания также составила 60 квадратных метров. С огнем боролись 5 огнеборцев на 2 единицах техники. Жертв и пострадавших во всех трех случаях не оказалось.

Кроме того, за минувшие 24 часа спасатели МЧС России четыре раза привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Аварии произошли в Заокском и Суворовском районах, а также в городских округах Тула и Алексин. Сотрудники экстренных служб оперативно прибыли на места ДТП для оказания необходимой помощи и обеспечения безопасности на дорогах.