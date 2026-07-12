13 июля в Туле без электричества останутся десятки домов.

Фото: Алексей ФОКИН.
Так, электричество отключат по следующим адресам:
с 8:30 до 16:30 - Староникитская, 38-в (пристройка); Ленина пр-кт 17; Хлебная площадь 2;
с 9:00 до 17:00 - ул. 3-я Трубная, 13-19 (нечётн.), 16-26 (чётн.); ул. Серебровская, 47-87 (нечётн.); ул. Самокатная, 10-28 (чётн.), 9-15 (нечётн.), 9-а, 9-в; ул. Чехова, 28, 29, 30, 31, 33; ул. 2-я Трубная, 15-23 (нечётн.), 20-24 (чётн.); ул. Болдина, 58; ул. Лермонтова, 29, 32; 1-й Лихвинский пр-зд, 10-48 (чётн.), 3-33 (нечётн.), 8-а, 14-а; ул. Казанская, 1-5 (нечётн.); 3-й Лихвинский пр-зд, 18, ул. Сафонова, 1-11 (нечётн.), 5-й Лихвинский пр-зд, 11; 9-й Лихвинский пр-зд, 28-а;
с 9:00 до 17:30 - ул. Октябрьская, 145-201 (нечётн.), 189-а, 193-а; ул. Токарева, 38-46 (чётн.), 37; ул. Галкина, 224-272 (чётн.), 205-237 (нечётн.), 207-а, 213-а, 244-а, 260-а, 260-б; ул. Железнодорожная, 7-а, 11-14; ул. Коляева, 1-11 (нечётн.);
с 9:30 до 14:00 - ул. Самокатная, 4, 7-а, 7-б, 12; ул. 2-я Трубная, 18, 20, 24; ул. 1-я трубная, 1, 16; ул. Болдина, 47-а, 50; ул. Короленко, 22; ул. Лермонтова, 24, 36, 38.