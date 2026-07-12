Капитальный ремонт улицы Коминтерна в Туле выполнен на 20%. Фото: Алексей ФОКИН.

В Туле на улице Коминтерна продолжаются масштабные работы по капитальному ремонту. Подрядная организация занимается обновлением рельсошпальной решетки, межрельсового пространства, ливневой канализации, а также асфальтового покрытия проезжей части, тротуаров и парковочных карманов. Ремонтные мероприятия ведутся одновременно по всей протяженности магистрали. На сегодняшний день общая готовность объекта составляет около 20%.

Демонтаж старых трамвайных путей уже практически завершен. Устройство ливневой канализации выполнено на 25%. Сейчас рабочие готовят щебеночное основание под новую рельсошпальную решетку на участке от ул. Ф. Смирнова до ул. Фрунзе. Параллельно идет разработка грунта для создания основания на отрезке от ул. Советской до ул. Ленина.

Для автомобилистов полностью закрыт проезд на отрезке от ул. Ф. Смирнова до ул. Советской. При этом перекрестки с ул. Лейтейзена, ул. Фрунзе и ул. Ленина работают в обычном режиме. Текущий год стал рекордным для Тулы по объемам обновления трамвайной инфраструктуры: в планах привести в порядок около 12 километров путей. Помимо Коминтерна, ремонт также охватит Павшинский мост и разворотное кольцо у Московского вокзала.

Все работы идут строго по графику. Контракт предусматривает полное завершение строительных мероприятий к концу ноября, однако запустить движение трамваев по обновленным путям планируют до 1 сентября.