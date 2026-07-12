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НовостиСпорт12 июля 2026 12:00

Тульские велогонщики завоевали медали чемпионата и первенства России

Местные спортсмены отличились в командной гонке преследования и гите на 1000 метров
Михаил КОРЕНЮГИН
Тульские велогонщики завоевали медали чемпионата и первенства России.

Тульские велогонщики завоевали медали чемпионата и первенства России.

Фото: Алексей ФОКИН.

В Туле на местном велодроме стартовали сразу четыре масштабных турнира по велоспорту. В областном центре одновременно проходят чемпионат, Кубок, первенство России и Всероссийские соревнования.

В первый день соревнований участники разыграли награды в гите на 1000 метров с места среди пар и в командной гонке преследования. Представители Тульской области успешно выступили на домашнем старте и пополнили медальную копилку региона.

На чемпионате России золотые медали в командной гонке преследования завоевали Мирослав Суятин, Антон Быков, Тимур Степанов и Роман Янчук. У женщин сильнейшими стали спортсменки из Москвы Алена Мишина, Полина Машкова, Анастасия Деменкова, Мария Аверина и Наталья Абасова.

В рамках первенства страны тульские велогонщики показали отличные результаты в гите на 1000 метров. Победителями в парном разряде стали Артем Зыбин и Владислав Казаков. Серебряные награды достались Артему Самойлову, Андрею Сухову, Алине Винокуровой и Диане Гвоздевой. Бронзовыми призерами стали Ольга Дроздова и Мария Ермолова.