Тульские велогонщики завоевали медали чемпионата и первенства России. Фото: Алексей ФОКИН.

В Туле на местном велодроме стартовали сразу четыре масштабных турнира по велоспорту. В областном центре одновременно проходят чемпионат, Кубок, первенство России и Всероссийские соревнования.

В первый день соревнований участники разыграли награды в гите на 1000 метров с места среди пар и в командной гонке преследования. Представители Тульской области успешно выступили на домашнем старте и пополнили медальную копилку региона.

На чемпионате России золотые медали в командной гонке преследования завоевали Мирослав Суятин, Антон Быков, Тимур Степанов и Роман Янчук. У женщин сильнейшими стали спортсменки из Москвы Алена Мишина, Полина Машкова, Анастасия Деменкова, Мария Аверина и Наталья Абасова.

В рамках первенства страны тульские велогонщики показали отличные результаты в гите на 1000 метров. Победителями в парном разряде стали Артем Зыбин и Владислав Казаков. Серебряные награды достались Артему Самойлову, Андрею Сухову, Алине Винокуровой и Диане Гвоздевой. Бронзовыми призерами стали Ольга Дроздова и Мария Ермолова.