Движение на улице Нижней Упской в Туле ограничат из-за ремонта моста. Фото: Алексей ФОКИН.

В Туле с 14 июля вводят временные ограничения на улице Нижней Упской. Изменения связаны с ремонтом Павшинского моста и восстановлением дорожного полотна под трамвайными рельсами.

Чтобы рабочие могли безопасно выполнять свои задачи, на участке от самого моста до улицы Нижней Упской полностью запретят остановку и парковку любых автомобилей. Эти правила будут действовать до самого конца ремонтных работ.

Также изменится схема проезда к автозаправочной станции, которая находится в доме №15 по улице Нижней Упской. Чтобы машины не создавали заторов в рабочей зоне, заезд на территорию заправки перенесут. Теперь водители смогут попасть туда только через проезд по территории близлежащего строительного рынка.

Автомобилистов просят заранее продумывать маршруты и обращать внимание на новые дорожные знаки.