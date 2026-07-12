Энергетики Тульской области восстанавливают электроснабжение после непогоды. Фото: Алексей ФОКИН.

Специалисты энергетических компаний Тульской области продолжают работать в усиленном режиме для ликвидации последствий стихии. На текущий момент электричество уже вернулось в 178 населенных пунктов, расположенных в 13 районах региона.

Для максимального удобства граждан организованы специальные выездные группы. Сотрудники лично посещают территории, где еще наблюдаются перебои с подачей ресурса. Они рассказывают местным жителям о текущем статусе ремонтных мероприятий и называют точные сроки возобновления подачи электричества.

В настоящее время ремонтные работы продолжаются на энергообъектах Алексинского и Плавского районов. К работам привлечены 74 ремонтные бригады, в которые входят 455 профессионалов и 112 единиц специализированной техники. Также на случай необходимости заблаговременно подготовлены резервные источники питания.

Ремонтники обещают трудиться до тех пор, пока свет не появится в каждом доме.