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НовостиОбщество11 июля 2026 13:00

Движение транспорта временно перекроют под Орловским путепроводом в Туле

Ограничения на улице Рязанской введут из-за реконструкции сооружения
Михаил КОРЕНЮГИН
Движение транспорта временно перекроют под Орловским путепроводом в Туле.

Движение транспорта временно перекроют под Орловским путепроводом в Туле.

Фото: Алексей ФОКИН.

В ночь с 11 на 12 июля в Туле временно перекроют проезд под Орловским путепроводом. Ограничения затронут участок улицы Рязанской.

Движение всех видов транспортных средств будет закрыто с 22:00 11 июля до 06:00 12 июля. Причиной стали работы по реконструкции путепровода.

Легковой транспорт направят по объездным маршрутам. Грузовые автомобили и крупногабаритная техника будут проезжать по второстепенным улицам. Данные об ограничении движения тяжеловесного транспорта уже внесены в систему Росдормониторинг.

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании поездок.