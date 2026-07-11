Тульская велогонщица завоевала серебро на молодежном первенстве Европы в Германии. Фото: Алексей ФОКИН.

В немецком Котбусе проходит молодежный чемпионат Европы по велотреку среди юниоров и молодежи. Турнир стартовал в Германии и завершит свою работу 12 июля.

Спортсменка из Тульской области Екатерина Евланова успешно выступила на этих престижных состязаниях и пополнила медальную копилку региона.

Представительница Тулы вышла на старт в дисциплине индивидуальный спринт. По итогам напряженной борьбы Екатерина финишировала второй и стала обладательницей серебряной награды чемпионата Европы.