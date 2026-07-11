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НовостиСпорт11 июля 2026 15:00

Тульская велогонщица завоевала серебро на молодежном первенстве Европы в Германии

Екатерина Евланова поднялась на пьедестал в индивидуальном спринте на соревнованиях в Котбусе
Михаил КОРЕНЮГИН
Тульская велогонщица завоевала серебро на молодежном первенстве Европы в Германии.

Тульская велогонщица завоевала серебро на молодежном первенстве Европы в Германии.

Фото: Алексей ФОКИН.

В немецком Котбусе проходит молодежный чемпионат Европы по велотреку среди юниоров и молодежи. Турнир стартовал в Германии и завершит свою работу 12 июля.

Спортсменка из Тульской области Екатерина Евланова успешно выступила на этих престижных состязаниях и пополнила медальную копилку региона.

Представительница Тулы вышла на старт в дисциплине индивидуальный спринт. По итогам напряженной борьбы Екатерина финишировала второй и стала обладательницей серебряной награды чемпионата Европы.