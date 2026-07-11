Запрет на работу кафе «СушиМаркет» в Туле сняли досрочно. Фото: Алексей ФОКИН.

В Туле заведение общественного питания «СушиМаркет», расположенное на улице Пролетарской, возобновило свою работу раньше положенного срока. Изначально Пролетарский районный суд принял решение о закрытии данной точки на сорок суток. Такое наказание было назначено индивидуальному предпринимателю в начале июля после проверки сотрудниками регионального Роспотребнадзора. Надзорное ведомство тогда выявило в суши-баре нарушения санитарного законодательства.

Однако владельцу бизнеса удалось добиться досрочного снятия ограничений. Факт полного устранения нарушений подтвердили проверяющие из Роспотребнадзора, предоставив суду официальное заключение.

Изучив представленные документы и убедившись в соблюдении всех санитарных норм, судья вынес постановление о досрочном прекращении административного наказания. В результате юридические ограничения были сняты.