Городская больница №2 в Туле готовиться к капитальному ремонту. Фото: Алексей ФОКИН.

Поликлиника ГКБ №2 имени Е. Г. Лазарева в Туле готовится к масштабному обновлению. Само здание обладает богатой историей и было возведено в 1933 году по проекту архитектора Яковлева. Изначально оно функционировало как глазная больница и являлось филиалом Московского института глазных болезней. Памятник архитектуры в стиле конструктивизма легко узнать по главному фасаду с характерным полукруглым ризалитом, а уникальные скульптурные барельефы создавали студенты московского Строгановского училища. В стенах клиники велась активная научная работа, врачи успешно лечили отслоение сетчатки и проводили пересадку роговицы, а сам доктор Лазарев именно здесь разработал свой авторский метод проведения этой операции.

Предстоящий капитальный ремонт кардинально преобразит внутренние помещения учреждения. Работы затронут все системы, от полной замены инженерных сетей до современной чистовой отделки. Поликлиника оснастится новым медицинским оборудованием, здесь внедрят современную навигацию, оборудуют комфортные зоны ожидания и создадут полностью безбарьерную среду для посетителей. При этом модернизация интерьеров никак не затронет внешний облик здания. Исторический фасад архитектурного памятника будет бережно отреставрирован и вернет себе свой первоначальный вид.

Старт масштабных строительных и реставрационных работ намечен на ближайшее время. Полное преображение и техническое переоснащение исторического здания поликлиники планируется завершить в 2027 году.