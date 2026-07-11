Фестиваль крокета и усадебных игр в Богородицком дворце-музее перенесли из-за непогоды. Фото: Алексей ФОКИН.

Организаторы фестиваля «Семейный альбом: крокет у Бобринских» приняли решение изменить дату проведения мероприятия из-за неблагоприятных погодных условий. Новое событие состоится в Богородицке 25 июля. Площадкой для праздника станет парк имени А.Т. Болотова, который распахнет свои ворота для посетителей с 11:00 до 19:00.

Ключевой программой станет соревнование по русскому крокету. В турнире примут участие команды из различных музеев. Все желающие посетители также получат возможность приобщиться к этой популярной в прошлом усадебной забаве.

Помимо спортивных состязаний, гостей ждет насыщенный досуг. Для самых маленьких подготовят тематическую локацию с персонажами из «Алисы в Стране чудес». Взрослые и дети смогут поучаствовать в творческих мастер-классах, посмотреть театральный спектакль и насладиться музыкальными выступлениями на концертных площадках. Также на территории фестиваля будут работать спортивные зоны и торговые ряды, где продают сувенирную продукцию и мороженое.