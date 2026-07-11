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НовостиОбщество11 июля 2026 8:00

11 июля за порядком в Туле проследит дежурный Денис Гальперин

В выходные дни в городе организовано дежурство сотрудников администрации
Михаил КОРЕНЮГИН
11 июля за порядком в Туле проследит дежурный Денис Гальперин.

11 июля за порядком в Туле проследит дежурный Денис Гальперин.

Фото: Алексей ФОКИН.

В выходные дни в Туле организовано дежурство сотрудников администрации города. Так, представители власти в дежурном режиме проследят за порядком и помогут тулякам в решении неотложных вопросов.

Сегодня, 11 июля, на посту дежурного значится Денис Гальперин - заместитель начальника управления градостроительства и архитектуры администрации города.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391.