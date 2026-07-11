Автомобиль BMW попал под электричку на «Красных воротах» в Туле. Фото: Алексей ФОКИН.

В субботу, 11 июля, на участке «Тула — Хомяково» в районе «Красных ворот» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пригородного поезда. Около 5:15 водитель автомобиля BMW выехал на рельсы прямо перед надвигающимся составом № 7040 «Тула — Москва».

Машинист электропоезда применил экстренное торможение, однако дистанции для полной остановки не хватило, и транспортные средства столкнулись. К счастью, по предварительным данным, в результате этого инцидента обошлось без пострадавших.

Из-за удара пригородный состав получил технические повреждения и лишился возможности продолжать рейс. Чтобы доставить людей в пункт назначения, на замену оперативно подали другой поезд № 6054 «Тула — Москва».

Из-за необходимости пересадки пассажиров график движения электропоезда сбился на 26 минут. При этом инцидент не создал помех для курсирования других составов на данном участке Московской железной дороги.