Четыре ребенка пострадали в ДТП с опрокинувшимся автомобилем Lada в Новомосковском районе. Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

9 июля в 13:00 на 1-м километре автоподъезда к деревне Матово Новомосковского района произошло дорожно-транспортное происшествие.

27-летняя женщина за рулем автомобиля Lada Granta не выбрала безопасную скорость. Автоледи не справилась с управлением, съехала в придорожный кювет, после чего машина опрокинулась.

В результате аварии травмы получили сама водитель и четверо несовершеннолетних пассажиров. Среди пострадавших оказались 17-летняя девочка, а также мальчики 6 и 4 лет и младенец 2026 года рождения. Все пятеро пострадавших были госпитализированы в больницу для оказания медицинской помощи.