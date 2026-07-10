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НовостиОбщество10 июля 2026 14:35

Прокуратура заставила тульское предприятие выплатить долг по зарплате 19 сотрудникам

Руководство ООО «ВЛАНСИ» не только погасило задолженность в 360 тысяч рублей, но и выплатило компенсацию за задержку
Михаил КОРЕНЮГИН
Прокуратура заставила тульское предприятие выплатить долг по зарплате 19 сотрудникам.

Прокуратура заставила тульское предприятие выплатить долг по зарплате 19 сотрудникам.

Фото: Алексей ФОКИН.

Прокуратура Пролетарского района Тулы провела проверку соблюдения трудового законодательства в местной компании ООО «ВЛАНСИ». Надзорное ведомство выявило серьезные нарушения в сфере оплаты труда.

Выяснилось, что предприятие задолжало своим 19 работникам более 360 тысяч рублей. Кроме того, внутренний документ организации, который регулировал оплату и стимулирование труда, противоречил требованиям действующего законодательства.

По итогам проверки прокуратура приняла меры реагирования. В отношении должностного лица компании возбудили административное дело по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ за невыплату в установленный срок заработной платы. Материалы направили в компетентный орган для рассмотрения и назначения штрафа.

Благодаря вмешательству прокуроров руководство ООО «ВЛАНСИ» полностью погасило задолженность перед коллективом. Работники получили не только свои деньги, но и положенную по закону компенсацию за задержку выплат. Также предприятие привело свои локальные нормативные акты в полное соответствие с трудовым законодательством.