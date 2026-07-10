В Тульской области пройдет отборочный этап шахматного турнира к 650-летию Куликовской битвы. Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Международный день шахмат на Куликовом поле стартует первый отборочный этап фестиваля «Куликовская битва на шахматной доске», посвященного 650-летию исторического сражения. К участию в турнире допускаются все желающие. Первые соревнования пройдут 20 июля в 15:00 на площадке «Археология и реставрация» музея-заповедника.

Фестиваль пройдет в несколько этапов. По итогам каждого отборочного тура десять сильнейших шахматистов получат путевки в главный финал, который состоится 18 сентября.

Торжественная церемония награждения участников и победителей запланирована на 19 сентября. Этот день совпадает с годовщиной Куликовской битвы и Днем воинской славы России. В рамках праздника для гостей также организуют историческую реконструкцию «Живые шахматы» и открытые турниры.