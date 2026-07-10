Готовность Тульской области к отопительному сезону достигла 43%. Фото: Алексей ФОКИН.

Подготовка к отопительному сезону в регионе должна завершиться до 1 сентября. В Тульской области продолжается планомерная работа, темпы которой ускорены по сравнению с прошлым годом. Текущая готовность уже составляет 43,3%.

С 1 июля с участием представителей Приокского управления Ростехнадзора в муниципалитетах стартовали проверки по оценке готовности теплоснабжающих организаций. По всей области состоялись комплексные противоаварийные тренировки на объектах теплоснабжения, а в каждом муниципалитете актуализированы схемы теплоснабжения.

Всего в регионе к зиме предстоит заменить 100 км ветхих тепловых сетей, подготовить 657 котельных, 139 тепловых пунктов, 57 ЦТП и 1029 котлов. Подготовка жилищного фонда проходит в плановом режиме, при этом в зоне особого внимания находится ремонт крыш.

Параллельно продолжается подготовка энергетического комплекса. Уже отремонтировано 260 трансформаторных и распределительных пунктов, проведен капремонт 72 км воздушных линий и расчистка 183 га трасс. Кроме того, заменена 441 опора, 20 км проводов и 6 км кабелей. Все работы выполняются по графику.