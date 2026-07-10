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НовостиПроисшествия10 июля 2026 13:03

Судебные приставы заставили тульское предприятие выплатить 2 миллиона рублей долга по зарплате

Для погашения задолженности сотрудникам компании был арестован станок лазерной резки стоимостью свыше 7 миллионов рублей
Михаил КОРЕНЮГИН
Судебные приставы заставили тульское предприятие выплатить 2 миллиона рублей долга по зарплате.

Судебные приставы заставили тульское предприятие выплатить 2 миллиона рублей долга по зарплате.

Фото: Алексей ФОКИН.

В Тульской области судебные приставы помогли работникам предприятия получить задержанную зарплату. В отделение приставов Щекинского и Тепло-Огаревского районов поступили документы о взыскании долга по заработной плате на общую сумму свыше 2 миллионов рублей. Задолженность накопилась у организации, занимающейся оптовой торговлей электронным и телекоммуникационным оборудованием.

Сотрудники компании добросовестно выполняли свои обязанности, но столкнулись с задержкой выплат. Руководство предприятия уведомили о начале процедуры взыскания, однако никаких мер для погашения долга предпринято не было. Тогда судебный пристав провел проверку и обнаружил у организации имущество, подлежащее аресту. Был составлен акт в отношении станка лазерной резки стоимостью свыше 7 миллионов рублей.

Принятые меры оказались действенными. После ареста оборудования руководство компании нашло средства и полностью погасило задолженность перед своими работниками.