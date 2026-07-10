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НовостиОбщество10 июля 2026 12:41

Инспекторы ГИМС ежедневно проводят рейды на водоемах Тульской области

Инспекторы ГИМС ежедневно проводят рейды на водоемах Тульской области
Михаил КОРЕНЮГИН
Инспекторы ГИМС ежедневно проводят рейды на водоемах Тульской области.

Инспекторы ГИМС ежедневно проводят рейды на водоемах Тульской области.

Фото: Алексей ФОКИН.

Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России ежедневно выходят на водоемы Тульской области с профилактическими рейдами. Главная задача инспекторов заключается в предупреждении несчастных случаев и напоминании жителям региона о базовых правилах безопасности.

Особое внимание спасатели уделяют использованию спасательных жилетов. Инспекторы разъясняют гражданам, что наличие жилета на борту маломерного судна критически важно и значительно повышает шансы на выживание в экстренной ситуации.

Кроме того, сотрудники ГИМС строго предупреждают о правилах купания. Заходить в воду разрешается только на специально оборудованных пляжах, где дежурят спасатели и проверено дно. Купание в диких водоемах таит в себе серьезную угрозу для жизни.

Инспекторы также акцентируют внимание на внешних факторах риска. Выход на воду запрещен при сильном ветре, грозе или высокой волне. Категорически нельзя купаться и управлять лодками в состоянии алкогольного опьянения, так как это нарушает координацию и реакцию, что часто приводит к трагедиям.