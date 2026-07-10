Инспекторы ГИМС ежедневно проводят рейды на водоемах Тульской области. Фото: Алексей ФОКИН.

Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России ежедневно выходят на водоемы Тульской области с профилактическими рейдами. Главная задача инспекторов заключается в предупреждении несчастных случаев и напоминании жителям региона о базовых правилах безопасности.

Особое внимание спасатели уделяют использованию спасательных жилетов. Инспекторы разъясняют гражданам, что наличие жилета на борту маломерного судна критически важно и значительно повышает шансы на выживание в экстренной ситуации.

Кроме того, сотрудники ГИМС строго предупреждают о правилах купания. Заходить в воду разрешается только на специально оборудованных пляжах, где дежурят спасатели и проверено дно. Купание в диких водоемах таит в себе серьезную угрозу для жизни.

Инспекторы также акцентируют внимание на внешних факторах риска. Выход на воду запрещен при сильном ветре, грозе или высокой волне. Категорически нельзя купаться и управлять лодками в состоянии алкогольного опьянения, так как это нарушает координацию и реакцию, что часто приводит к трагедиям.