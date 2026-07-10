15 июля в Зареченском районе Тулы понизится давление воды. Фото: Алексей ФОКИН.

15 июля в Зареченском районе Тулы будет наблюдаться пониженное давление воды. Ограничения в подаче ресурса продлятся с 8:00 до 24:00.

Такие меры связаны с проведением плановых мероприятий на Обидимо-Упкинском водозаборе. Специалисты будут готовить объект к эксплуатации в зимних условиях сезона 2026-2027 годов.

Ведомство также предупреждает жителей о возможных последствиях. После завершения всех работ может временно ухудшиться качество водопроводной воды. Из кранов может пойти жидкость с повышенной мутностью и высоким содержанием железа.