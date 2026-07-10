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НовостиОбщество10 июля 2026 12:19

15 июля в Зареченском районе Тулы понизится давление воды

На Обидимо-Упкинском водозаборе пройдут работы по подготовке к зиме
Михаил КОРЕНЮГИН
15 июля в Зареченском районе Тулы понизится давление воды.

15 июля в Зареченском районе Тулы понизится давление воды.

Фото: Алексей ФОКИН.

15 июля в Зареченском районе Тулы будет наблюдаться пониженное давление воды. Ограничения в подаче ресурса продлятся с 8:00 до 24:00.

Такие меры связаны с проведением плановых мероприятий на Обидимо-Упкинском водозаборе. Специалисты будут готовить объект к эксплуатации в зимних условиях сезона 2026-2027 годов.

Ведомство также предупреждает жителей о возможных последствиях. После завершения всех работ может временно ухудшиться качество водопроводной воды. Из кранов может пойти жидкость с повышенной мутностью и высоким содержанием железа.