Синоптики предупредили о высокой вероятности смерча в Туле. Фото: Алексей ФОКИН.

В пятницу, 10 июля, Центральную Россию ожидает столкновение атмосферных фронтов, что приведет к экстремальным погодным условиям.

По прогнозам метеоцентра Фобос, на территорию вернется весенняя прохлада. Европейский циклон Бернадетт принесет холод на западные районы, а каспийский антициклон в это время нагреет воздух на востоке Центрального федерального округа.

В эпицентр непогоды попадут Москва, Калуга, Тверь, Орел, Рязань, Липецк и Воронеж. При этом синоптики отмечают, что самый высокий риск формирования смерчей по модельным оценкам ожидается именно в оружейной столице.