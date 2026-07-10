Трое жителей Тульской области пойдут под суд за незаконный оборот немаркированных сигарет. Фото: Алексей ФОКИН.

Ефремовская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении трех местных жителей. Они обвиняются в приобретении, хранении и перевозке немаркированных табачных изделий, совершенных организованной группой в особо крупном размере.

По версии следствия, преступная схема действовала в период с декабря 2025 года по февраль 2026 года. 55-летний индивидуальный предприниматель совместно с двумя сотрудниками своей торговой точки закупил крупную партию сигарет без акцизных марок. Мужчины перевозили контрафактный товар на личном автомобиле для последующего сбыта на территории региона, а хранили незаконный груз в гараже на территории частного домовладения в деревне Ясеновая Ефремовского района.

Правоохранительные органы пресекли деятельность организованной группы. Из незаконного оборота было изъято более 7,6 тыс. пачек сигарет. Общая стоимость изъятой контрафактной продукции составила свыше 1,1 млн рублей. В настоящее время материалы уголовного дела находятся на рассмотрении в Ефремовском межрайонном суде Тульской области.