Тульские стрелки завоевали пять медалей на чемпионате Московской области. Фото: Алексей ФОКИН.

На стрельбище в Березино прошел чемпионат Московской области по практической стрельбе из ружья. Тульскую область на турнире представили трое спортсменов, которые по итогам упорной борьбы привезли домой пять наград разного достоинства.

Отличные результаты показал Евгений Труфанов, завоевавший золотую медаль в дуэли и серебро в классе «стандарт». Сергей Конов стал первым в модифицированном классе и взял бронзу в дуэльных упражнениях.

Также успешно выступил Андрей Коновалов, занявший второе место в дуэли модифицированного класса.