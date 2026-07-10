Двух человек госпитализировали в больницу после ДТП в Ленинском районе. Фото: материалы пресс-служб.

В Ленинском районе на 185-ом километре автодороги М-2 «Крым» вечером 9 июля произошло ДТП с двумя легковушками. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ГИБДД.

- 43-летний мужчина, управляя автомобилем Daewoo Nexia, при повороте совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Polo, за рулем которого находился 24-летний мужчина, - делится подробностями тульская Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадали водитель автомобиля Daewoo и 25-летняя девушка-пассажир автомобиля Volkswagen. Их доставили в медицинское учреждения с различными травмами.