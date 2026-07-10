Музей Демидовых в Туле временно перешел на сокращенный график работы. Фото: Алексей ФОКИН.

Историко-мемориальный музей Демидовых в Туле временно изменил свое расписание. С 11 по 31 июля учреждение будет открыто для посетителей со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00.

Такое решение принято в связи с началом ремонтных работ в Николо-Зарецком храме. Из-за этого музей временно отказывается от привычных вечерних часов приема. Ранее по пятницам и субботам основную экспозицию можно было посетить до 20:00.

Уже с 1 августа музей полностью вернется к своему традиционному расписанию и снова будет работать до позднего вечера в выходные дни.