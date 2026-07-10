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НовостиПроисшествия10 июля 2026 9:25

В массовом ДТП с большегрузом в Щекинском районе погибла 54-летняя женщина

Участниками аварии стали большегруз Sitrak и автомобили Volkswagen и Hyundai
Михаил КОРЕНЮГИН
В массовом ДТП с большегрузом в Щекинском районе погибла 54-летняя женщина.

В массовом ДТП с большегрузом в Щекинском районе погибла 54-летняя женщина.

Фото: материалы пресс-служб.

В Щекинском районе на 211-ом километре автодороги М-2 «Крым» утром 9 июля произошло массовое ДТП. Там примерно в 10:30 столкнулись большегруз и две легковушки.

По предварительной информации, 42-летний мужчина, управляя грузовиком Sitrak, не справился с управлением и совершил наезд на стоящий автомобиль Volkswagen Polo, за рулем которого находился 55-летний мужчина, с последующим наездом на стоящий автомобиль Hyundai Creta, под управлением 34-летнего мужчины.

В результате ДТП 54-летняя женщина-пассажир автомобиля Hyundai скончалась на месте происшествия от полученных травм. Кроме того, 15-летнюю девочку-пассажира госпитализировали в больницу для оказания медицинской помощи.