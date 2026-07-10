Тульские велосипедисты завоевали две медали на Спартакиаде учащихся России. Фото: Алексей ФОКИН.

В Пензе на велотреке «Сатурн» стартовал финал тринадцатой летней Спартакиады учащихся России по велоспорту на треке. В первый день соревнований атлеты разыграли награды в индивидуальной гонке преследования и командном спринте. Представители Тульской области успешно выступили в спринтерских заездах и пополнили медальную копилку региона двумя наградами.

Среди девушек серебряную медаль завоевала команда в составе Миланы Бадаевой, Софьи Кудрявцевой и Ксении Коньковой. Тульские велосипедистки показали отличный результат и поднялись на вторую ступень пьедестала почета.

У юношей в этом же виде программы отличились Глеб Левин, Ярослав Бордонос и Сергей Григорьев. Молодые спортсмены из Тульской области стали бронзовыми призерами Спартакиады в командном спринте.