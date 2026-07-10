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НовостиСпорт10 июля 2026 9:03

Тульские велосипедисты завоевали две медали на Спартакиаде учащихся России

Тульские велосипедисты завоевали две медали на Спартакиаде учащихся России
Михаил КОРЕНЮГИН
Тульские велосипедисты завоевали две медали на Спартакиаде учащихся России.

Тульские велосипедисты завоевали две медали на Спартакиаде учащихся России.

Фото: Алексей ФОКИН.

В Пензе на велотреке «Сатурн» стартовал финал тринадцатой летней Спартакиады учащихся России по велоспорту на треке. В первый день соревнований атлеты разыграли награды в индивидуальной гонке преследования и командном спринте. Представители Тульской области успешно выступили в спринтерских заездах и пополнили медальную копилку региона двумя наградами.

Среди девушек серебряную медаль завоевала команда в составе Миланы Бадаевой, Софьи Кудрявцевой и Ксении Коньковой. Тульские велосипедистки показали отличный результат и поднялись на вторую ступень пьедестала почета.

У юношей в этом же виде программы отличились Глеб Левин, Ярослав Бордонос и Сергей Григорьев. Молодые спортсмены из Тульской области стали бронзовыми призерами Спартакиады в командном спринте.