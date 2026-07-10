Жители Тульской области отдали мошенникам более двух миллионов рублей за сутки. Фото: Алексей ФОКИН.

За прошедшие сутки в дежурные части полиции Тульской области поступило 3 заявления от граждан, ставших жертвами телефонных аферистов. Возраст обманутых людей варьируется от 38 до 77 лет. Суммарный материальный ущерб от действий злоумышленников превысил отметку в 2 миллиона 275 тысяч рублей.

Самую крупную потерю понесла 77-летняя жительница Пролетарского округа Тулы. По словам заявительницы, в период с 6 по 8 июля текущего года ей поступали звонки от неизвестных лиц. Злоумышленники убедили пенсионерку, что ей необходимо задекларировать свои сбережения, и предложили перевести накопления на безопасные счета.

Доверившись аферистам, тулячка собственноручно отправила им более 1 миллиона 200 тысяч рублей. По данному факту следователем следственного отдела по Пролетарскому округу Тулы возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».