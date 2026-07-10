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НовостиПроисшествия10 июля 2026 8:42

Жители Тульской области отдали мошенникам более двух миллионов рублей за сутки

Больше всего пострадала 77-летняя пенсионерка из Пролетарского округа Тулы
Михаил КОРЕНЮГИН
Жители Тульской области отдали мошенникам более двух миллионов рублей за сутки.

Жители Тульской области отдали мошенникам более двух миллионов рублей за сутки.

Фото: Алексей ФОКИН.

За прошедшие сутки в дежурные части полиции Тульской области поступило 3 заявления от граждан, ставших жертвами телефонных аферистов. Возраст обманутых людей варьируется от 38 до 77 лет. Суммарный материальный ущерб от действий злоумышленников превысил отметку в 2 миллиона 275 тысяч рублей.

Самую крупную потерю понесла 77-летняя жительница Пролетарского округа Тулы. По словам заявительницы, в период с 6 по 8 июля текущего года ей поступали звонки от неизвестных лиц. Злоумышленники убедили пенсионерку, что ей необходимо задекларировать свои сбережения, и предложили перевести накопления на безопасные счета.

Доверившись аферистам, тулячка собственноручно отправила им более 1 миллиона 200 тысяч рублей. По данному факту следователем следственного отдела по Пролетарскому округу Тулы возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».