Руководителя компании в Тульской области осудили за гибель работника на дробилке. Фото: Алексей ФОКИН.

Узловский районный суд вынес приговор 33-летнему директору коммерческой организации Владиславу Горобею. Мужчина признан виновным в нарушении правил безопасности при проведении работ, что по неосторожности повлекло смерть человека.

Трагедия произошла в ноябре 2025 года на предприятии в Узловском районе. Руководитель допустил 46-летнего сотрудника к работе на дробильной машине для переработки древесных материалов, не проведя предварительное обучение и инструктаж по технике безопасности. В результате нарушения регламента рабочего затянуло в механизм дробилки, что привело к его гибели на месте.

Суд приговорил директора к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.