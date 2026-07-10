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НовостиПроисшествия10 июля 2026 8:20

Руководителя компании в Тульской области осудили за гибель работника на дробилке

Директор не провел инструктаж по технике безопасности и допустил сотрудника к опасному оборудованию
Михаил КОРЕНЮГИН
Руководителя компании в Тульской области осудили за гибель работника на дробилке.

Руководителя компании в Тульской области осудили за гибель работника на дробилке.

Фото: Алексей ФОКИН.

Узловский районный суд вынес приговор 33-летнему директору коммерческой организации Владиславу Горобею. Мужчина признан виновным в нарушении правил безопасности при проведении работ, что по неосторожности повлекло смерть человека.

Трагедия произошла в ноябре 2025 года на предприятии в Узловском районе. Руководитель допустил 46-летнего сотрудника к работе на дробильной машине для переработки древесных материалов, не проведя предварительное обучение и инструктаж по технике безопасности. В результате нарушения регламента рабочего затянуло в механизм дробилки, что привело к его гибели на месте.

Суд приговорил директора к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.