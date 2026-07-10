В Туле спасли кота, застрявшего в вентиляции многоквартирного дома. Фото: Алексей ФОКИН.

В Туле на улице Ложевой спасли кота, который застрял в вентиляции многоквартирного дома. С животным сейчас все в порядке. Неравнодушные жители обратились к властям с просьбой помочь организовать работы по спасению питомца. На протяжении нескольких дней самостоятельно добраться до него не получалось.

Ситуацию взяли под контроль сотрудники администрации Пролетарского округа и городские спасатели. Выяснилось, что кот оказался в трубе на уровне 1 этажа. Для спасения животного потребовался доступ к одной из квартир.

Спасателям удалось найти собственника жилья, который не проживает по данному адресу, и связаться с ним. После этого специалисты получили доступ к вентиляции и успешно достали кота.